Greancore | Гринкор - эффективные гели для стирки
+7 (351) 377 07 16
Whatsapp Telegram-plane

Гель для стирки

Greancore Daily Универсальный для повседневного ухода

Гель для стирки Greancore Daily универсальный жидкий стиральный порошок 5л для цветного и белого белья. Экологичная бытовая химия без фосфатов, SLS и хлора. Жидкие средства для стирки на каждый день.
Объем: 4.7л

Где купить?

wildberries.ru
ozon.ru

Гель для стирки

Greancore Daily Универсальный для повседневного ухода

Описание:

для автоматических стиральных машин

для ручной стирки

Не содержит хлора, агрессивных ПАВ и фосфатов

Гель супер-концентрат для стирки белых и цветных изделий из всех типов тканей. Эффективно удаляет большинство бытовых загрязнений. Препятствует вымыванию красителей из тканей во время стирки. Эффективен в воде любой жесткости. Быстро растворяется в воде и полностью выполаскивается из волокон ткани. Подходит для стиральных машин и ручной стирки.

Серия эко гелей выпускается в удобном эргономичном формате – канистра 4,7 л с тройной защитой от протекания (мембрана, пленка и коробка), которой хватает на долгое время. Практичный и экономичный объем упаковки до 188 применений

Гель для стирки Greancore Daily — это универсальное средство для стирки объемом 4,7л, современный и эффективный жидкий стиральный порошок, который обеспечивает безупречную чистоту вашей одежды.

Как отстирать? С Гринкор – легко!

Биоразлагаемые компоненты в составе Гринкор обеспечивают экологичность и безопасность для человека и природы. Порошок для стиральных машин Greancore не содержит хлора, фосфатов и фосфонатов, красителей и агрессивных ПАВ.

Средства для стирки Гринкор как высокоэффективны, так и безопасны. Биоразлагаемые компоненты в составе обеспечивают экологичность и безопасность для человека и природы. Жидкий порошок для стирки Greancore не содержит хлора, фосфатов и фосфонатов, агрессивных ПАВ и красителей.

Инновационный многокомпонентный неионогенный ПАВ из Швейцарии организовывает эффективную борьбу с пятнами различного происхождения, а комплексообразователи защищают стиральную машину от износа и параллельно очищают ее от образование налета.

Инновационный многокомпонентный неионогенный ПАВ из Швейцарии обеспечивает эффективную борьбу с пятнами различного происхождения. Для удаления сложных пятен нанесите гель непосредственно на пятно и замочите вещи на 30-120 минут, а затем запустите подходящую программу по типу ткани для стирки.

Густая консистенция, высокая концентрация активных моющих компонентов, низкий расход и эффективность в холодной и жесткой воде, приятный стойкий аромат – всё это про универсальный гель для стирки GREANСore.

Практичный и экономичный объем упаковки, густая консистенция геля, высокая концентрация активных моющих компонентов, низкий расход и эффективность в холодной воде, приятный стойкий аромат – всё это про гель для стирки GREAN Сore.

Для сильных или застарелых загрязнений рекумендуем наш гель для стирки с пятновыводителем Greancore 3в1.

Состав:

  • вода очищенная >30%,
  • А-ПАВ ≤ 5%,
  • Н-ПАВ (Н-тензиды) <5%,
  • натриевая соль ЭДТА <5%,
  • функциональные добавки,
  • регулятор рН,
  • парфюмерная композиция,
  • натуральный консервант.

Расход:

Расход гелей для стирки Greancore | Гринкор

Рекомендации по применению:

Стирать вещи при температуре 20-90°С. Для выбора способа стирки следуйте рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство рекомендуется взболтать. Проверьте ткань на цветоустойчивость при её первой стирке, застирав небольшой малозаметный участок. Экономичный расход до 188 стирок.

Где купить?

wildberries.ru
ozon.ru