Гель супер-концентрат для стирки белых и цветных изделий из всех типов тканей. Эффективно удаляет большинство бытовых загрязнений. Препятствует вымыванию красителей из тканей во время стирки. Эффективен в воде любой жесткости. Быстро растворяется в воде и полностью выполаскивается из волокон ткани. Подходит для стиральных машин и ручной стирки.

Гель для стирки Greancore Daily — это универсальное средство для стирки объемом 4,7л, современный и эффективный жидкий стиральный порошок, который обеспечивает безупречную чистоту вашей одежды.

Как отстирать? С Гринкор – легко!

Средства для стирки Гринкор как высокоэффективны, так и безопасны. Биоразлагаемые компоненты в составе обеспечивают экологичность и безопасность для человека и природы. Жидкий порошок для стирки Greancore не содержит хлора, фосфатов и фосфонатов, агрессивных ПАВ и красителей.

Инновационный многокомпонентный неионогенный ПАВ из Швейцарии обеспечивает эффективную борьбу с пятнами различного происхождения. Для удаления сложных пятен нанесите гель непосредственно на пятно и замочите вещи на 30-120 минут, а затем запустите подходящую программу по типу ткани для стирки.

Практичный и экономичный объем упаковки, густая консистенция геля, высокая концентрация активных моющих компонентов, низкий расход и эффективность в холодной воде, приятный стойкий аромат – всё это про гель для стирки GREAN Сore.

Для сильных или застарелых загрязнений рекумендуем наш гель для стирки с пятновыводителем Greancore 3в1.